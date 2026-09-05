Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI819,85+2,1%RGBI113,97+0,15%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RGBITR775,35+0,24%
Главная / Политика /

Россия нанесла удары по металлургическим комбинатам и логистике ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по металлургическим предприятиям в Днепропетровской области, а также по логистическим центрам в Николаеве и Одесской области, сообщает Минобороны России.

В Днепропетровской области поражены комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод. Оба предприятия являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для украинского ВПК. В Николаеве и области уничтожены логистический центр с военным имуществом и электроподстанция «Николаевская».

В Одесской области в населенном пункте Дачное поражен логистический центр с имуществом ВСУ, а в порту «Черноморск» – сухогруз с вооружением для ВСУ. 

Вечером 4 сентября в Киевской области поражены логистический центр «Святопетровский», две площадки хранения топлива для ВСУ на аэродроме Гостомель, а также центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах.

Накануне ночью российские военные нанесли групповые удары по логистическому центру, портовой и энергетической инфраструктуре Украины. В Киевской области ВС РФ поразили логистический центр «ЕКО-автотехникс», на его складах находятся товары двойного назначения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте