Россия нанесла удары по металлургическим комбинатам и логистике ВСУ

В Днепропетровской области поражены комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод. Оба предприятия являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для украинского ВПК. В Николаеве и области уничтожены логистический центр с военным имуществом и электроподстанция «Николаевская».