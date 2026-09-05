Россия нанесла удары по металлургическим комбинатам и логистике ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по металлургическим предприятиям в Днепропетровской области, а также по логистическим центрам в Николаеве и Одесской области, сообщает Минобороны России.
В Днепропетровской области поражены комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод. Оба предприятия являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для украинского ВПК. В Николаеве и области уничтожены логистический центр с военным имуществом и электроподстанция «Николаевская».
В Одесской области в населенном пункте Дачное поражен логистический центр с имуществом ВСУ, а в порту «Черноморск» – сухогруз с вооружением для ВСУ.
Вечером 4 сентября в Киевской области поражены логистический центр «Святопетровский», две площадки хранения топлива для ВСУ на аэродроме Гостомель, а также центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах.
Накануне ночью российские военные нанесли групповые удары по логистическому центру, портовой и энергетической инфраструктуре Украины. В Киевской области ВС РФ поразили логистический центр «ЕКО-автотехникс», на его складах находятся товары двойного назначения.