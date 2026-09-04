ВС России ударили по логистическому центру и двум сухогрузам на Украине
Российские военные в ночь на 4 сентября нанесли групповые удары по логистическому центру, портовой и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для поражения целей, задействованных украинской армией, применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
В Киевской области российские силы поразили логистический центр «ЕКО-автотехникс» в селе Гатное. На его складах находятся товары двойного назначения.
В порту Южный Одесской области поражен сухогруз с продукцией военного назначения, в порту Черноморск – сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.
Кроме того, в селе Мирное Одесской области поражена электроподстанция «Новоодесская», задействованная в интересах ВСУ.
В течение 3 сентября в акватории Черного моря были поражены два судна. Одно из них относится к типу сухогрузов, оно перевозило вооружение и боеприпасы для ВСУ. Вторым пораженным объектом стал контейнеровоз, на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинских военных.
2 сентября российская армия поразила логистические центры «Эридон» в Вишневом, «ФМ логистик Днепр» в Дударкове, а также в Корчеватом Киевской области. В них хранились и распределялись грузы военного назначения и комплектующие для беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с военно-техническим имуществом в порту Одессы. Атакованы два украинских сухогруза с военным имуществом на борту. Один из них находился в порту Черноморск, другой – в акватории Черного моря.