ВС России ударили по логистическому центру и двум сухогрузам на Украине

2 сентября российская армия поразила логистические центры «Эридон» в Вишневом, «ФМ логистик Днепр» в Дударкове, а также в Корчеватом Киевской области. В них хранились и распределялись грузы военного назначения и комплектующие для беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с военно-техническим имуществом в порту Одессы. Атакованы два украинских сухогруза с военным имуществом на борту. Один из них находился в порту Черноморск, другой – в акватории Черного моря.