Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM41,9+0,72%CNY Бирж.12,918+0,08%IMOEX2 258,03+1,95%RTSI818,68+1,95%RGBI113,73+0,15%RGBITR773,06+0,17%
Главная / Политика /

ВС России ударили по логистическому центру и двум сухогрузам на Украине

Антон Потоков
Francisco Seco / AP Photo
Francisco Seco / AP Photo

Российские военные в ночь на 4 сентября нанесли групповые удары по логистическому центру, портовой и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для поражения целей, задействованных украинской армией, применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В Киевской области российские силы поразили логистический центр «ЕКО-автотехникс» в селе Гатное. На его складах находятся товары двойного назначения.

В порту Южный Одесской области поражен сухогруз с продукцией военного назначения, в порту Черноморск – сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.

Почти 500 БПЛА сбито над регионами за ночь

Политика / Армия и спецслужбы

Кроме того, в селе Мирное Одесской области поражена электроподстанция «Новоодесская», задействованная в интересах ВСУ.

В течение 3 сентября в акватории Черного моря были поражены два судна. Одно из них относится к типу сухогрузов, оно перевозило вооружение и боеприпасы для ВСУ. Вторым пораженным объектом стал контейнеровоз, на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинских военных.

2 сентября российская армия поразила логистические центры «Эридон» в Вишневом, «ФМ логистик Днепр» в Дударкове, а также в Корчеватом Киевской области. В них хранились и распределялись грузы военного назначения и комплектующие для беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с военно-техническим имуществом в порту Одессы. Атакованы два украинских сухогруза с военным имуществом на борту. Один из них находился в порту Черноморск, другой – в акватории Черного моря.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её