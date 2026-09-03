Российские войска ударили по сухогрузу и контейнеровозу с вооружением для ВСУ
Российские военные нанесли групповые удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря были поражены два судна. Одно из них относится к типу сухогрузов, оно перевозило вооружение и боеприпасы для ВСУ.
Вторым пораженным объектом стал контейнеровоз, на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинских военных.
Днем ранее армия России поразила логистические центры «Эридон» в Вишневом, «ФМ логистик Днепр» в Дударкове, а также в Корчеватом Киевской области. В них хранились и распределялись грузы военного назначения и комплектующие для беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с военно-техническим имуществом в порту Одессы. Атакованы два украинских сухогруза с военным имуществом на борту. Один из них находился в порту Черноморск, другой – в акватории Черного моря.
В ночь на 1 сентября российские войска нанесли удар по военно-промышленным объектам и топливно-энергетическим комплексам в Киеве и области. Они задействованы в производстве ракетных и беспилотных систем, комплектующих к ним, а также обеспечении ВСУ топливом.