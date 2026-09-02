ВС России ударили по объектам логистики и морским судам Украины

Были поражены логистические центры «Эридон» в Вишневом, «ФМ логистик Днепр» в Дударкове, а также в Корчеватом Киевской области. В них хранились и распределялись грузы военного назначения и комплектующие для беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с военно-техническим имуществом в порту «Одесса».