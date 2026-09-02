ВС России ударили по объектам логистики и морским судам Украины
Российская армия продолжила наносить групповые удары по логистическим центрам и морским судам, которые задействуются в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Мах.
Были поражены логистические центры «Эридон» в Вишневом, «ФМ логистик Днепр» в Дударкове, а также в Корчеватом Киевской области. В них хранились и распределялись грузы военного назначения и комплектующие для беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу с военно-техническим имуществом в порту «Одесса».
Атакованы два украинских сухогруза с военным имуществом на борту. Один из них находился в порту «Черноморск», другой – в акватории Черного моря.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.
В ночь на 1 сентября российские военные нанесли массированный удар по военно-промышленным объектам и топливно-энергетическим комплексам на Украине. По данным ведомства, поражены предприятия в Киеве и Киевской области. Они задействованы в производстве ракетных и беспилотных систем, комплектующих к ним, а также обеспечении ВСУ топливом.