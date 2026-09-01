ВС РФ ударили по военным предприятиям и ТЭК Украины
Российские военные ночью нанесли массированный удар по военно-промышленным объектам и топливно-энергетическим комплексам на Украине. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Атаки были совершены с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности.
По данным ведомства, поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. Они задействованы в производстве ракетных и беспилотных систем, комплектующих к ним, а также обеспечении ВСУ топливом.
Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области, включая порты «Одесса» и «Черноморск». В Минобороны заявили, что эти объекты используются для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также обеспечения работы украинских портов.
31 августа армия России нанесла удар по складу ООО «Вест гейт логистик» в Киеве, задействованного в интересах ВСУ. ВС России также нанесли удар по логистическому центру «DHL логистик» в населенном пункте Погребы Киевской области. Складские помещения центра использовались для хранения БПЛА различного назначения и комплектующих к ним. Помимо этого, российские военные поразили торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе, где хранились грузы военного назначения.
30 августа в Минобороны сообщили о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Таким образом Москва ответит на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.