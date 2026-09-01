ВС РФ ударили по военным предприятиям и ТЭК Украины

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области, включая порты «Одесса» и «Черноморск». В Минобороны заявили, что эти объекты используются для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также обеспечения работы украинских портов.