Российские силы ПВО сбили 180 украинских беспилотников за день
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 180 беспилотников над регионами, сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над восемью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской. Дроны также нейтрализованы над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
31 августа в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге пострадали четыре человека.
За ночь 31 августа средства ПВО сбили 239 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Черного моря.