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Российские силы ПВО сбили 180 украинских беспилотников за день

Татьяна Мозолевская

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 180 беспилотников над регионами, сообщило Минобороны РФ.

В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над восемью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской. Дроны также нейтрализованы над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

31 августа в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге пострадали четыре человека.

За ночь 31 августа средства ПВО сбили 239 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Черного моря. 

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