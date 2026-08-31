Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Екатеринбург

У двоих пострадавшим осколочные ранения от разбитых стекол, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще двое пострадавших отравились продуктами горения, но от госпитализации отказались. Кроме того, обломки одного из дронов упали за пределами территории логистического центра, откуда заранее эвакуировали работников.