Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Екатеринбург
В результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
У двоих пострадавшим осколочные ранения от разбитых стекол, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще двое пострадавших отравились продуктами горения, но от госпитализации отказались. Кроме того, обломки одного из дронов упали за пределами территории логистического центра, откуда заранее эвакуировали работников.
По словам главы региона, жильцов дома, который подвергся атаки БПЛА, на время разместили в школах № 156 и 131. Им окажут психологическую помощь, если в этом возникнет необходимость.
31 августа беспилотники ВСУ атаковали многоквартирные дома и склад в Свердловской области. После ударов зафиксированы возгорания, работают спецслужбы, местных жителей эвакуируют.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами РФ и акваторией Черного моря.