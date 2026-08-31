Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO119,9+1,14%CNY Бирж.12,871-0,23%IMOEX2 140,45+1,21%RTSI787,69+1,2%RGBI113,65+0,2%RGBITR771,54+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО за ночь сбили 239 беспилотников над Россией

Ксения Наумчик

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атаки ликвидированы с вечера до 08:00 мск над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА на подлете к столице.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 31 августа было уничтожено свыше 30 дронов в шести районах региона. В Шолоховском районе после падения обломков БПЛА возникли два лесных возгорания площадью 0,6 и 0,1 га, пострадавших нет.

Ночью Росавиация вводила ограничения в аэропорте Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), московском «Внуково», Самары («Курумоч»), Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Уфы, Ижевска. Сейчас большая часть аэропортов работают в штатном режиме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте