Средства ПВО за ночь сбили 239 беспилотников над Россией

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 31 августа было уничтожено свыше 30 дронов в шести районах региона. В Шолоховском районе после падения обломков БПЛА возникли два лесных возгорания площадью 0,6 и 0,1 га, пострадавших нет.