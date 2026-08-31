Средства ПВО за ночь сбили 239 беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Атаки ликвидированы с вечера до 08:00 мск над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых БПЛА на подлете к столице.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 31 августа было уничтожено свыше 30 дронов в шести районах региона. В Шолоховском районе после падения обломков БПЛА возникли два лесных возгорания площадью 0,6 и 0,1 га, пострадавших нет.
Ночью Росавиация вводила ограничения в аэропорте Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), московском «Внуково», Самары («Курумоч»), Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Уфы, Ижевска. Сейчас большая часть аэропортов работают в штатном режиме.