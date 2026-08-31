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Главная / Политика /

ВС РФ ударили по логистическому центру «DHL Логистик» в Киевской области

Татьяна Мозолевская

Российские военные нанесли удар по логистическому центру «DHL Логистик» в Киевской области, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен ударными беспилотниками по объекту в населенном пункте Погребы. Складские помещения центра использовались для хранения беспилотников различного назначения и комплектующих к ним.

Кроме того, российские военные поразили торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе. По данным Минобороны, объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами.

В Одесской области был нанесен удар по логистическому центру в Нерубайском, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы.

Также Минобороны заявило о поражении в порту Южный сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

31 августа Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре, логистическим центрам и местам временной дислокации формирований армии Украины в 142 районах.

Днем ранее стало известно, что ВС РФ готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Удары станут ответом на атаки со стороны Украины по гражданской инфраструктуре и ТЭКу России.

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