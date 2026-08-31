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Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре и логистике Украины

Ведомости

ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре, логистическим центрам и местам временной дислокации формирований армии Украины в 142 районах, сообщили в Минобороны.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым Украиной, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, ГСМ и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 регионах», – говорится в сообщении.

ВС РФ готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Удары станут ответом на атаки со стороны Украины по гражданской инфраструктуре и ТЭК России.

30 августа российские военные нанесли удар по комбинату асбестоцементных изделий. Там хранились взрывчатые вещества, используемые Украиной для создания БПЛА.

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