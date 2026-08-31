Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре и логистике Украины

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым Украиной, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, ГСМ и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 регионах», – говорится в сообщении.