Минобороны сообщило об ударах по инфраструктуре и логистике Украины
ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре, логистическим центрам и местам временной дислокации формирований армии Украины в 142 районах, сообщили в Минобороны.
«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым Украиной, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, ГСМ и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 регионах», – говорится в сообщении.
ВС РФ готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Удары станут ответом на атаки со стороны Украины по гражданской инфраструктуре и ТЭК России.
30 августа российские военные нанесли удар по комбинату асбестоцементных изделий. Там хранились взрывчатые вещества, используемые Украиной для создания БПЛА.