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Главная / Политика /

ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Киеве

Сергей Пахомов

Армия России нанесла удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по складу ООО «Вест Гейт Логистик» в Киеве, задействованного в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, на складе собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа.

31 августа вооруженные силы (ВС) России также нанесли удар по логистическому центру «DHL Логистик» в Киевской области. Удар был нанесен ударными беспилотниками по объекту в населенном пункте Погребы. Складские помещения центра использовались для хранения беспилотников различного назначения и комплектующих к ним. Помимо этого российские военные поразили торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе, где хранились грузы военного назначения.

30 августа стало известно, что российские военные готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Таким образом Москва ответит на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

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