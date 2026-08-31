ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Киеве
Армия России нанесла удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по складу ООО «Вест Гейт Логистик» в Киеве, задействованного в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, на складе собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа.
31 августа вооруженные силы (ВС) России также нанесли удар по логистическому центру «DHL Логистик» в Киевской области. Удар был нанесен ударными беспилотниками по объекту в населенном пункте Погребы. Складские помещения центра использовались для хранения беспилотников различного назначения и комплектующих к ним. Помимо этого российские военные поразили торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе, где хранились грузы военного назначения.
30 августа стало известно, что российские военные готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Таким образом Москва ответит на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.