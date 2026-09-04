Почти 500 БПЛА сбито над регионами за ночь
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом России и Черным морем. Атаки отражены с вечера до 8:00, сообщило Минобороны РФ.
Военные армии России поразили воздушные цели над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями. БПЛА также были ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Черного моря.
С вечера Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» (Раменское»), а также авиагаваней Геленджика, Тамбова («Донское»), Сочи, Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, Оренбурга, Магнитогорска, Краснодара («Пашковский»).
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников на подлете к Москве. Оперштаб Краснодарского края информировал о пожаре на нефтебазе в Сочи из-за массированной атаки БПЛА. Беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Обломки беспилотников находят по разным адресам. Предварительно, пострадавших нет.