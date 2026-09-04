Почти 500 БПЛА сбито над регионами за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников на подлете к Москве. Оперштаб Краснодарского края информировал о пожаре на нефтебазе в Сочи из-за массированной атаки БПЛА. Беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Обломки беспилотников находят по разным адресам. Предварительно, пострадавших нет.