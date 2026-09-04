За ночь силы ПВО сбили 35 БПЛА на подлете к Москве
Дежурные силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
В 03:53 мск глава города проинформировал об уничтожении 13 БПЛА, в 05:42 – еще о 12. Ранее, сразу после полуночи, Собянин сообщил о ликвидации 10 беспилотников.
Росавиация ограничивала работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Внуково». Мера уже отменена.
Днем 3 сентября силы ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России.