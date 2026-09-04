Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP90,45-0,18%CNY Бирж.00%IMOEX2 214,76+1,36%RTSI802,99+1,49%RGBI113,69+0,11%RGBITR772,81+0,14%
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 35 БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

В 03:53 мск глава города проинформировал об уничтожении 13 БПЛА, в 05:42 – еще о 12. Ранее, сразу после полуночи, Собянин сообщил о ликвидации 10 беспилотников.

Росавиация ограничивала работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Внуково». Мера уже отменена.

Днем 3 сентября силы ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её