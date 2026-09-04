Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве
На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация об этом опубликована в 00:09 мск.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщал об уничтожении четырех беспилотников.
В течение дня 3 сентября силы ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России.
В ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили 416 беспилотников над 17 регионами. Над Московской областью было ликвидировано 56 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 96 беспилотников на подлете к Москве.