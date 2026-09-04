Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве

В ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили 416 беспилотников над 17 регионами. Над Московской областью было ликвидировано 56 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 96 беспилотников на подлете к Москве.