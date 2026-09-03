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Беспилотники попали в два многоквартирных дома в Подмосковье

Инна Шульгина
Телеграм-канал губернатора Подмосковья
Телеграм-канал губернатора Подмосковья

Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Московской области. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

На восьмом и девятом этажах МКД на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке после попадания БПЛА возникли возгорания. Загорелся также балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. С жителями находятся все необходимые службы. Владельцам поврежденных квартир окажут помощь.

Кроме того, БПЛА попал в многоквартирный дом на улице 1 Мая в Павловском Посаде. Обошлось без пожара, в восьми квартирах выбиты окна. Жильцов эвакуируют.

Беспилотник также попал на территорию завода в деревне Большое Буньково в Богородском округе. Начался пожар.

По словам Воробьева, в ночь на 3 сентября над Московской областью было ликвидировано 56 беспилотников. Отражение атаки продолжается в Наро-Фоминске, Одинцове, Можайске, Серпухове, Ступине, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде. На местах работают пожарные и экстренные службы.

Согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, с полуночи силы ПВО сбили 94 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Росавиация ограничила работу всех столичных аэропортов.

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