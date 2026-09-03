Беспилотники попали в два многоквартирных дома в Подмосковье

На восьмом и девятом этажах МКД на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке после попадания БПЛА возникли возгорания. Загорелся также балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. С жителями находятся все необходимые службы. Владельцам поврежденных квартир окажут помощь.