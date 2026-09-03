В течение дня силы ПВО уничтожили 426 украинских БПЛА над регионами РФ
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России, сообщили в Минобороны.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.
В ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили 416 беспилотников над 17 регионами. Над Московской областью было ликвидировано 56 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 96 беспилотников на подлете к Москве.
В Московской области БПЛА врезались в два многоквартирных дома. Пострадавших нет. Жителей эвакуировали.