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В течение дня силы ПВО уничтожили 426 украинских БПЛА над регионами РФ

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.

В ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили 416 беспилотников над 17 регионами. Над Московской областью было ликвидировано 56 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 96 беспилотников на подлете к Москве.

В Московской области БПЛА врезались в два многоквартирных дома. Пострадавших нет. Жителей эвакуировали.

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