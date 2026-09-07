Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,851+0,54%BISVP9,82+0,2%CHKZ16 500-0,3%IMOEX2 255,25+0,08%RTSI820,52+0,08%RGBI113,81+0,01%RGBITR774,32+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России ударила по объектам ВСУ в 142 районах Украины

Ксения Наумчик

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникамм, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

В результате поражены объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые украинской армией. Удары также пришлись по местам хранения дронов и комплектующих к ним.

Кроме того, российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. В числе целей были также места временного размещения иностранных наемников.

Вечером 6 сентября ударные беспилотники поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз «Мавка», на борту которого находилось военно-техническое имущество. Утром 7 сентября в порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс, использовавшийся для разгрузки военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада. В акватории Черного моря был поражен патрульный катер. По данным Минобороны, он был задействован для проводки судов с грузами военного назначения.

6 сентября в акватории Черного моря российские ударные беспилотники также поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным украинской армии западными странами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь