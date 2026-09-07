Армия России ударила по объектам ВСУ в 142 районах Украины

Вечером 6 сентября ударные беспилотники поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз «Мавка», на борту которого находилось военно-техническое имущество. Утром 7 сентября в порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс, использовавшийся для разгрузки военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада. В акватории Черного моря был поражен патрульный катер. По данным Минобороны, он был задействован для проводки судов с грузами военного назначения.