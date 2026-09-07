Армия России ударила по объектам ВСУ в 142 районах Украины
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникамм, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.
В результате поражены объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые украинской армией. Удары также пришлись по местам хранения дронов и комплектующих к ним.
Кроме того, российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. В числе целей были также места временного размещения иностранных наемников.
Вечером 6 сентября ударные беспилотники поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз «Мавка», на борту которого находилось военно-техническое имущество. Утром 7 сентября в порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс, использовавшийся для разгрузки военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада. В акватории Черного моря был поражен патрульный катер. По данным Минобороны, он был задействован для проводки судов с грузами военного назначения.
6 сентября в акватории Черного моря российские ударные беспилотники также поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным украинской армии западными странами.