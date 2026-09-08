Песков: победа уже близка

26 июля российский лидер подчеркнул свою уверенность в победе России. Он отметил, что спецоперация рано или поздно будет завершена, но чувство единства должно сохраняться и далее. Кроме того, по его словам, Украина утратит западные земли и всё «исторически встанет на свои места».