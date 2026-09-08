Песков: победа уже близка
Россия уверена в том, что вскоре одержит победу в украинском конфликте, она находится уже близко. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге перед саммитом БРИКС.
«Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в наших военных действиях», – подчеркнул пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»). По его словам, боевые действия проходят очень успешно.
31 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Таким образом глава государства ответил премьер-министру Индии Нарендре Моди, который затронул эту тему в ходе встречи.
25 августа бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой. Он объяснил это масштабной коррупцией, кумовством в украинской власти и неспособностью внедрять инновации. По его словам, правительству нужно немедленно заняться разработкой плана по прекращению боевых действий.
26 июля российский лидер подчеркнул свою уверенность в победе России. Он отметил, что спецоперация рано или поздно будет завершена, но чувство единства должно сохраняться и далее. Кроме того, по его словам, Украина утратит западные земли и всё «исторически встанет на свои места».