Экс-министр обороны Украины: Киев проигрывает в конфликте
Невозможность внедрять инновации стала причиной, по которой Киев постепенно проигрывает конфликт с Москвой. Об этом в интервью Reuters сообщил бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров.
«Сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – отметил Федоров.
Экс-министр пояснил, что коррумпированность власти, кумовство и недостаток образа победы сильно вредят Украины. Он также подчеркнул необходимость Киеву немедленно разработать план по прекращению боевых действий.
23 августа он заявил, что с таким высоким уровнем коррупции Киев не сможет эффективно закончить войну и создать фундамент для восстановления страны. Он также сообщил о необходимости перезагрузки власти и прихода людей, понимающих риски, современную войну и способы ее завершения.
15 июля газета Financial Times написала, что вероятной причиной отставки Федорова стали его попытки препятствовать воровству военного бюджета на Украине.