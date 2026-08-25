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Главная / Политика /

Экс-министр обороны Украины: Киев проигрывает в конфликте

Сергей Пахомов

Невозможность внедрять инновации стала причиной, по которой Киев постепенно проигрывает конфликт с Москвой. Об этом в интервью Reuters сообщил бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров.

«Сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – отметил Федоров.

Экс-министр пояснил, что коррумпированность власти, кумовство и недостаток образа победы сильно вредят Украины. Он также подчеркнул необходимость Киеву немедленно разработать план по прекращению боевых действий.

23 августа он заявил, что с таким высоким уровнем коррупции Киев не сможет эффективно закончить войну и создать фундамент для восстановления страны. Он также сообщил о необходимости перезагрузки власти и прихода людей, понимающих риски, современную войну и способы ее завершения. 

15 июля газета Financial Times написала, что вероятной причиной отставки Федорова стали его попытки препятствовать воровству военного бюджета на Украине.

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