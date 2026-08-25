Экс-министр обороны Украины: Киев проигрывает в конфликте

23 августа он заявил, что с таким высоким уровнем коррупции Киев не сможет эффективно закончить войну и создать фундамент для восстановления страны. Он также сообщил о необходимости перезагрузки власти и прихода людей, понимающих риски, современную войну и способы ее завершения.