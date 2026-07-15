FT: Зеленский планирует уволить министра, мешавшего коррупции в оборонной сфере
Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, который препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к украинскому руководству.
По данным издания, кадровое решение может стать частью масштабной перестановки в правительстве, которую Зеленский намерен представить уже 16 июля. Несколько высокопоставленных собеседников FT сообщили, что президент уже обсуждал замену главы минобороны.
Как отмечает газета, Федоров неоднократно блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям. Это привело к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, утверждают источники.
Кроме того, по информации FT, в последние месяцы у министра сложились напряженные отношения с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Разногласия касались вопросов закупок вооружений и ведения боевых действий, а затянувшийся конфликт, как утверждают собеседники издания, вызвал недовольство Зеленского.
Financial Times также пишет, что внутри окружения президента опасались растущей политической популярности Федорова. По словам украинского политолога Владимира Фесенко, в команде Зеленского считали, что министр может стать самостоятельным политическим игроком и в будущем претендовать на высшие государственные посты.
Окончательное решение о судьбе Федорова пока не принято. По данным FT, парламентская фракция партии Зеленского должна согласовать новый состав правительства 15 июля, после чего Верховная рада рассмотрит кадровые назначения.
12 июля Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Ожидаются также перестановки среди силовиков. Украинский президент предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.