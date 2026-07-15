FT: Зеленский планирует уволить министра, мешавшего коррупции в оборонной сфере

Кроме того, по информации FT, в последние месяцы у министра сложились напряженные отношения с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Разногласия касались вопросов закупок вооружений и ведения боевых действий, а затянувшийся конфликт, как утверждают собеседники издания, вызвал недовольство Зеленского.