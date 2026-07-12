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Зеленский заявил о планах отправить в отставку главу правительства

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале. Ожидаются также перестановки среди силовиков.

Зеленский предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.

«Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ», – заявил Зеленский.

Как пишет Страна.ua со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США. Согласно Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет за собой роспуск всего правительства. Однако, как сообщил Железняк, кандидатура нового главы кабмина пока не определена. В числе возможных претендентов называют главу НАК «Нафтогаз» Алексея Корецкого, министра обороны Ивана Федорова, бывшего премьера Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова.

В случае задержки с утверждением нового премьера и министров в Раде все члены правительства (кроме главы) продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. И. о. премьера при этом может стать первый вице-премьер Шмыгаль.

В марте Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет провести президентские выборы только после того, как завершится конфликт с Россией. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г. Они были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.

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