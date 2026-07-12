Зеленский заявил о планах отправить в отставку главу правительства

В марте Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет провести президентские выборы только после того, как завершится конфликт с Россией. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г. Они были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.