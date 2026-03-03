Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский: Украина готова провести выборы только после окончания конфликта

Ведомости

Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, но не будет это делать во время перемирия, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

«Настоящий вопрос в том, когда мы сможем провести выборы. Они, безусловно, состоятся после окончания <...> [конфликта], а не во время временного перемирия», – сказал украинский лидер.

В феврале Зеленский опроверг информацию газеты Financial Times о том, что он намерен утвердить дату проведения выборов на Украине 24 февраля. Тогда лидер республики заявлял, что страна приступит к этому вопросу, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня.

Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г. Они были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь