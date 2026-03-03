Зеленский: Украина готова провести выборы только после окончания конфликта
Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, но не будет это делать во время перемирия, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.
«Настоящий вопрос в том, когда мы сможем провести выборы. Они, безусловно, состоятся после окончания <...> [конфликта], а не во время временного перемирия», – сказал украинский лидер.
В феврале Зеленский опроверг информацию газеты Financial Times о том, что он намерен утвердить дату проведения выборов на Украине 24 февраля. Тогда лидер республики заявлял, что страна приступит к этому вопросу, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня.
Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г. Они были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.