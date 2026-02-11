Зеленский опроверг информацию о планах назначить дату выборов через две недели
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении назвать дату проведения выборов на Украине 24 февраля, сообщает издание «Страна».
«К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня», – заявил он.
Зеленский добавил, что американская сторона не угрожает Киеву отказом от гарантий безопасности, если на Украине не будут проведены выборы. Кроме того, по его словам, для референдума по мирному договору требуется прекращение огня. При этом страна готова к любым графикам для выборов.
Ранее Financial Times сообщала, что Зеленский планирует провести весенние выборы и референдум по мирному соглашению после давления Вашингтона на Киев. В материале говорилось, что он может объявить об этом 24 февраля.
Выборы президента на Украине должны были состояться весной 2024 г., но были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения в стране.