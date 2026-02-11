FT: Зеленский запланировал выборы и референдум по мирному соглашению

Украина приступила к планированию президентских выборов, совмещенных с референдумом, после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, уточняет издание. В противном случае республика рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.