Политика

FT: Зеленский запланировал выборы и референдум по мирному соглашению

Украинский лидер может объявить об этом 24 февраля
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы и референдум по мирному соглашению после давления Вашингтона на Киев. Он может объявить об этом 24 февраля, пишет Financial Times.

Украина приступила к планированию президентских выборов, совмещенных с референдумом, после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, уточняет издание. В противном случае республика рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

В декабре 2025 г. Зеленский говорил, что просит депутатов подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона «О выборах во время военного положения».

Выборы президента на Украине должны были состояться весной 2024 г., но были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения в стране. Непроведение выборов стало основанием для Москвы ставить под сомнение легитимность Зеленского.

