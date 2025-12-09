Зеленский объявил о готовности изменить закон о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский готов изменить закон о выборах для их проведения. Об этом заявил сам украинский лидер, передает телеканал «Мы – Украина».
«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам», – сказал он.
Зеленский сообщил, что просит депутатов подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона «О выборах во время военного положения».
Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 г., но были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения в стране. Непроведение выборов стало основанием для Москвы ставить под сомнение легитимность Зеленского.
О том, что отсутствие выборов противоречит демократическим принципам говорил и президент США Дональд Трамп. Еще в августе американский лидер пошутил, что тоже может отменить выборы у себя в стране, если США окажутся в состоянии войны.
9 декабря Трамп Politico опубликовало интервью с Трампом, где он все же призвал провести выборы на Украине. Трамп считает, что Украина «не особенно преуспевает» в последнее время, и назвал момент важным для выборов.