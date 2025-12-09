Трамп призвал провести президентские выборы на Украине

18 августа Зеленский перед началом двусторонних переговоров с Трампом заявил, что он готов провести выборы на Украине. В октябре Politico писало, что Зеленский настроен оптимистично насчет своих перспектив переизбрания. Он уже «обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось сформировать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров».