Трамп призвал провести президентские выборы на УкраинеАмериканский президент отметил, что Зеленский «использует конфликт», чтобы не проводить голосование
Пришло время провести выборы президента Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico. Трамп отметил, что Украина «не особенно преуспевает» в последнее время, и назвал момент важным для выборов.
Трамп высказал мнение, что отсутствие выборов противоречит демократическим принципам. «Вы говорите о демократии, но доходит до точки, когда это уже не демократия», – заключил президент США, отметив, что выборы на Украине не проводились «очень давно».
Американский президент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «использует конфликт», чтобы не проводить выборы, но «украинский народ должен иметь право выбора». Он также допустил, что Зеленский может победить на выборах, но подчеркнул, что результаты неизвестны.
1 февраля в интервью Reuters спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента. 18 февраля Трамп заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта.
18 августа Зеленский перед началом двусторонних переговоров с Трампом заявил, что он готов провести выборы на Украине. В октябре Politico писало, что Зеленский настроен оптимистично насчет своих перспектив переизбрания. Он уже «обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось сформировать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров».
Парламентские и президентские выборы были отложены на Украине из-за военного положения, которое было введено после начала спецоперации. Официально президентский срок Зеленского уже истек.