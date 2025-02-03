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Зачем США стали призывать Украину провести выборы президента и Рады

Вопрос легитимности Зеленского беспокоит и Кремль
Алексей Никольский
Администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа стала напоминать президенту Украины Владимиру Зеленскому о важности выборов
Администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа стала напоминать президенту Украины Владимиру Зеленскому о важности выборов / MATHILDE KACZKOWSKI / Hans Lucas via AFP

Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. В интервью Reuters 1 февраля спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог допустил такую возможность уже в 2025 г., особенно если между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о перемирии в ближайшие месяцы.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны, – заявил американец. – Я думаю, что это важно. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата».

Келлог и другие представители Белого дома в последние дни обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией, пишет Reuters со ссылкой на источники. Одновременно идут дискуссии о том, стоит ли в целом США добиваться этого самого «первоначального перемирия» на Украине до заключения долгосрочного соглашения. И если ответ на этот вопрос будет звучать как «да», то уже победитель президентских выборов может получить мандат на ведение переговоров и заключение финального соглашения, говорится в материале Reuters.

Незадолго до этого, 28 января, президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину снова заявил, что «вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [президент Украины Владимир Зеленский] не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», – отметил глава государства.

Путин также напомнил о том, что на Украине по-прежнему действует указ Зеленского от 2022 г., в котором констатируется невозможность переговоров с ним. По мнению президента РФ, отменить решение может Верховная рада и ее спикер.

В мае 2024 г., когда истек пятилетний срок полномочий Зеленского, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «как только украинцы согласятся с тем, что условия позволяют, все украинцы – включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома <...> – смогут воспользоваться своим правом голоса».

На самом деле ничего неожиданного или удивительного в словах Келлога нет, говорит политолог Малек Дудаков. Республиканцы еще с осени 2023 г. активно продвигают тему необходимости провести на Украине выборы президента и Рады, о чем сначала говорил во время своих поездок в Киев сенатор Линдси Грэм. И республиканцы даже пытались грозить блокировкой очередного транша помощи, требуя провести выборы, говорит эксперт. Но тогда они не были у власти, и потому возможных рычагов давления у них было не так много.

Выборы президента будут рассматриваться как возможность избавиться от Зеленского, допускает Дудаков. «Республиканцы хотели бы переформатировать украинский политикум под себя и поставить во главе страны кого-то управляемого и легитимного, кто мог бы сесть за стол переговоров с Россией и подписать все, что хотела бы администрация Трампа», – уверен он.

Попытки Зеленского оттягивать проведение выборов могут несколько затянуть это противостояние. Вероятно, он осознает, что после окончания конфликта он потеряет власть, считает эксперт. «Но я думаю, что Трамп будет пользоваться всеми рычагами давления, какие у него есть в арсенале: перекрытие траншей, дипломатическое давление. И, вероятно, созданием больших проблем внутри Украины через поддержку его оппонентов», – говорит Дудаков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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