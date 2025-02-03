Зачем США стали призывать Украину провести выборы президента и Рады

На самом деле ничего неожиданного или удивительного в словах Келлога нет, говорит политолог Малек Дудаков. Республиканцы еще с осени 2023 г. активно продвигают тему необходимости провести на Украине выборы президента и Рады, о чем сначала говорил во время своих поездок в Киев сенатор Линдси Грэм. И республиканцы даже пытались грозить блокировкой очередного транша помощи, требуя провести выборы, говорит эксперт. Но тогда они не были у власти, и потому возможных рычагов давления у них было не так много.