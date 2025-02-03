Зачем США стали призывать Украину провести выборы президента и Рады

Зачем США стали призывать Украину провести выборы президента и РадыВопрос легитимности Зеленского беспокоит и Кремль
Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения. В интервью Reuters 1 февраля спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог допустил такую возможность уже в 2025 г., особенно если между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о перемирии в ближайшие месяцы.
«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны, – заявил американец. – Я думаю, что это важно. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата».
Келлог и другие представители Белого дома в последние дни обсуждали, как заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках «первоначального перемирия» с Россией, пишет Reuters со ссылкой на источники. Одновременно идут дискуссии о том, стоит ли в целом США добиваться этого самого «первоначального перемирия» на Украине до заключения долгосрочного соглашения. И если ответ на этот вопрос будет звучать как «да», то уже победитель президентских выборов может получить мандат на ведение переговоров и заключение финального соглашения, говорится в материале Reuters.
Незадолго до этого, 28 января, президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину снова заявил, что «вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [президент Украины Владимир Зеленский] не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», – отметил глава государства.
Путин также напомнил о том, что на Украине по-прежнему действует указ Зеленского от 2022 г., в котором констатируется невозможность переговоров с ним. По мнению президента РФ, отменить решение может Верховная рада и ее спикер.
В мае 2024 г., когда истек пятилетний срок полномочий Зеленского, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «как только украинцы согласятся с тем, что условия позволяют, все украинцы – включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома <...> – смогут воспользоваться своим правом голоса».
На самом деле ничего неожиданного или удивительного в словах Келлога нет, говорит политолог Малек Дудаков. Республиканцы еще с осени 2023 г. активно продвигают тему необходимости провести на Украине выборы президента и Рады, о чем сначала говорил во время своих поездок в Киев сенатор Линдси Грэм. И республиканцы даже пытались грозить блокировкой очередного транша помощи, требуя провести выборы, говорит эксперт. Но тогда они не были у власти, и потому возможных рычагов давления у них было не так много.
Выборы президента будут рассматриваться как возможность избавиться от Зеленского, допускает Дудаков. «Республиканцы хотели бы переформатировать украинский политикум под себя и поставить во главе страны кого-то управляемого и легитимного, кто мог бы сесть за стол переговоров с Россией и подписать все, что хотела бы администрация Трампа», – уверен он.
Попытки Зеленского оттягивать проведение выборов могут несколько затянуть это противостояние. Вероятно, он осознает, что после окончания конфликта он потеряет власть, считает эксперт. «Но я думаю, что Трамп будет пользоваться всеми рычагами давления, какие у него есть в арсенале: перекрытие траншей, дипломатическое давление. И, вероятно, созданием больших проблем внутри Украины через поддержку его оппонентов», – говорит Дудаков.