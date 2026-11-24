Для бизнеса это принципиальный и очень чувствительный вопрос. Сделка совершается сегодня, товар поставляется, расчеты частично проходят, стороны продолжают хозяйственные взаимоотношения, а через год или два контролирующий орган дает состоявшимся отношениям иную правовую оценку. Иногда ту, которую участник внешнеэкономической деятельности объективно не мог предусмотреть в финансовой и юридической модели сделки.