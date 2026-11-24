Границы контроляКак противоречия валютного законодательства создают дополнительные риски для российских экспортеров
В последние годы российские экспортеры сельскохозяйственной продукции все чаще сталкиваются с непредсказуемым применением правил валютного регулирования.
Для бизнеса это принципиальный и очень чувствительный вопрос. Сделка совершается сегодня, товар поставляется, расчеты частично проходят, стороны продолжают хозяйственные взаимоотношения, а через год или два контролирующий орган дает состоявшимся отношениям иную правовую оценку. Иногда ту, которую участник внешнеэкономической деятельности объективно не мог предусмотреть в финансовой и юридической модели сделки.
В случае аграрного экспорта цена такой неопределенности особенно высока. Для данной сферы характерны крупные поставки, сложная логистика, значительный оборот при сравнительно небольшой марже. Поэтому штраф, рассчитанный от суммы непоступившей валютной выручки, способен не просто снизить прибыль, а полностью изменить экономический результат уже завершенной поставки.