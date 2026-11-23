17 октября уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин сообщил, что РСПП ведет с ЦБ и Минфином работу над новыми нормами страхованиями промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки. В частности, речь идет о страховании и перестраховании соответствующих рисков: военные риски – это новый тип рисков в системе страхования. По мнению главы РСПП, их необходимо признавать терроризмом и вводить новые законодательные нормы.