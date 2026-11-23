Перевозчики получили первые выплаты в рамках страхования от военных рисков
Перевозчики получили первые выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, которые действуют на территориях новых российских регионов, Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.
По данным ведомства, первые выплаты осуществила страховая компания «Астро-Волга». Компенсации получили перевозчики товаров первой необходимости, чьи транспортные средства «пострадали в результате реализации военных рисков». Минфин отметил, что меры также затронут автомобили строительных компаний и сельскохозяйственных производителей.
В Минфине напомнили, что оформить страховку и обратиться за выплатами можно через офисы страховых организаций (расположены на указанных территориях), а правительство РФ продлило срок подачи документов на компенсационные выплаты до 1 апреля 2027 г.
22 июля «Единая Россия» предложила создать систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Заявление прозвучало после атак Украины по логистическим центрам Wildberries.
17 октября уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин сообщил, что РСПП ведет с ЦБ и Минфином работу над новыми нормами страхованиями промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки. В частности, речь идет о страховании и перестраховании соответствующих рисков: военные риски – это новый тип рисков в системе страхования. По мнению главы РСПП, их необходимо признавать терроризмом и вводить новые законодательные нормы.