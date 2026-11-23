«Жители Европы ежедневно употребляют прохладительные напитки. Однако они не должны платить больше лишь потому, что живут в одной стране Евросоюза, а не в другой. Мы выясняем, не создает ли компания Coca-Cola препятствия между национальными рынками, затрудняя для розничных продавцов трансграничные закупки товаров и получение более выгодных условий», – заявила исполнительный вице-президент по вопросам экологически чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода ЕК Тереза Рибера.