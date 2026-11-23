ЕК начала расследование о нарушении антимонопольных законов Coca-Cola
Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении Coca-Cola Europacific Partners («CCEP»). Об этом говорится на сайте европейского регулятора. Комиссия подозревает CCEP в завышении цен на продукцию для некоторых стран-членов ЕС.
«Жители Европы ежедневно употребляют прохладительные напитки. Однако они не должны платить больше лишь потому, что живут в одной стране Евросоюза, а не в другой. Мы выясняем, не создает ли компания Coca-Cola препятствия между национальными рынками, затрудняя для розничных продавцов трансграничные закупки товаров и получение более выгодных условий», – заявила исполнительный вице-президент по вопросам экологически чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода ЕК Тереза Рибера.
Она добавила, что повышение цен на напитки для конкретного региона могут подорвать единый рынок и ограничить конкуренцию. По словам Риберы, это также ведет к сокращению выбора для потребителей.
По словам ЕК, компания могла злоупотреблять своим доминирующим положением в сфере оптовых поставок. Речь идет о продаже продукции CCEP в розничных магазинах.
В ходе расследования ЕК установит, отказывала ли CCEP клиентам оптовой торговли в проведении переговоров о закупке продукта, разделяла ли компания продукцию между государствами-членами ЕС, а также были ли обусловлены оптовые скидки отказом от экспорта напитков в другие страны ЕС.
В марте 2025 г. ЕК также провела ряд проверок на предприятиях компаний, которые работают в сфере производства безалкогольных напитков. Регулятор расследовал теоретические ограничения на торговлю товарами на едином рынке ЕС.