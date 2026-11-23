8 августа 2024 г. Пучдемон вернулся в Испанию из Бельгии и выступил перед толпой сторонников. Он заявил, что референдум о независимости Каталонии, который он организовал в октябре 2017 г., «не является и не может быть преступлением». Полиция попыталась арестовать экс-президента женералитета, однако он просто «исчез». Через два дня Пучдемон написал в соцсети Х о том, что вернулся в Бельгию.