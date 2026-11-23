Суд Испании амнистировал экс-главу Каталонии Пучдемона
Верховный суд Испании амнистировал экс-президента женералитета (высшего органа самоуправления) Каталонии Карлеса Пучдемона по делу о провозглашении независимости региона. Об этом сказано на сайте судебной власти страны.
«Уголовная палата Верховного суда постановила освободить от возможной уголовной ответственности в связи с амнистией бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов регионального правительства Антони Комина и Луиса Пуча», – говорится в сообщении.
Производство соответствующего дела прекращено.
30 мая 2024 г. конгресс депутатов Испании принял закон об амнистии каталонских политиков, которые были признаны виновными в незаконном проведении референдума о независимости региона в 2017 г. За законопроект в общей сложности проголосовали 400 человек.
1 октября 2017 г. Пучдемон провел референдум о независимости Каталонии. В том же году он покинул Испанию. Референдум центральные испанские власти посчитали незаконным. Тогда в нем приняли участие 2,3 млн человек, из которых 90,2% проголосовали за независимость Каталонии (явка была 43%). После проведения референдума Испания ввела прямое управление регионом, прекращенное лишь в июне 2018 г. Пучдемон же скрылся в Бельгии.
8 августа 2024 г. Пучдемон вернулся в Испанию из Бельгии и выступил перед толпой сторонников. Он заявил, что референдум о независимости Каталонии, который он организовал в октябре 2017 г., «не является и не может быть преступлением». Полиция попыталась арестовать экс-президента женералитета, однако он просто «исчез». Через два дня Пучдемон написал в соцсети Х о том, что вернулся в Бельгию.