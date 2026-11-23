В США назначили временного главу управления Белого дома по кибербезопасности
Директор Национальной разведки США Джей Клейтон будет временно руководить управлением Белого дома по кибербезопасности до утверждения сенатом новой кандидатуры. Об этом сообщил портал Axios.
Президент США Дональд Трамп до этого выдвинул на этот пост Кирстен Дэвис, занимающую должность директора по информационным технологиям Пентагона. До утверждения сенатом она будет работать старшим советником управления и помогать Клейтону.
По данным Axios, Клейтон пообещал обеспечить плавную передачу полномочий после голосования в сенате.
В конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому в исполнительной ветви власти термин «искусственный интеллект» (AI) заменяется на «суперинтеллект» (SI). 3 октября газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом создал рабочую группу, которую возглавит директор национальной разведки Джей Клейтон. Она должна в течение 120 дней оценить риски и возможности ИИ и представить рекомендации о роли федерального правительства в надзоре за этой технологией.
На следующий день американский лидер объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF). По его словам, это решение принято после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту», в рамках которого собрались самые важные технологические компании мира. Новая структура займется координацией усилий федерального правительства, чтобы обеспечить сохранение лидерства Америки в области «суперинтеллекта». Возглавят структуру Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы правительства США Скотт Купор.