На следующий день американский лидер объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF). По его словам, это решение принято после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту», в рамках которого собрались самые важные технологические компании мира. Новая структура займется координацией усилий федерального правительства, чтобы обеспечить сохранение лидерства Америки в области «суперинтеллекта». Возглавят структуру Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы правительства США Скотт Купор.