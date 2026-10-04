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Трамп объявил о создании в США «Сил суперинтеллекта»

Ася Султанова
Mark Schiefelbein / AP
Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF). Об этом он написал в Truth Social. По его словам, это решение принято после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту», в рамках которого собрались самые важные технологические компании мира.

Как заявил Трамп, новая структура займется координацией усилий федерального правительства, чтобы обеспечить сохранение лидерства Америки в области «суперинтеллекта». Американский президент утверждает, что «суперинтеллект» – «масштабнее промышленной революции и интернета» и будет защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев.

Согласно заявлению, «Силы суперинтеллекта» будут координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, группами общественников, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и бизнесом.

Возглавят структуру директор Национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы правительства США Скотт Купор. Они будут подчиняться президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

В конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому в исполнительной ветви власти термин «искусственный интеллект» (AI) заменяется на «суперинтеллект» (SI). 4 октября предприниматель Илон Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

3 октября газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом создал рабочую группу, которую возглавит Клейтон. Она должна в течение 120 дней оценить риски и возможности ИИ и представить рекомендации о роли федерального правительства в надзоре за этой технологией.

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