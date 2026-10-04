Трамп объявил о создании в США «Сил суперинтеллекта»

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF). Об этом он написал в Truth Social. По его словам, это решение принято после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту», в рамках которого собрались самые важные технологические компании мира.