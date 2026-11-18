Участники саммита АТЭС призвали создать систему управления ИИ
Участники делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвали создать систему управления искусственным интеллектом (ИИ), основанную на принципах ответственности, безопасности и контролируемости. Об этом говорится в опубликованной «Шэньчжэньской инициативе», передает «РИА Новости».
«Мы призываем АТЭС создать ответственную, безопасную, контролируемую, способствующую инновациям систему управления искусственным интеллектом для содействия открытому, инклюзивному и выгодному развитию ИИ», – говорится в документе.
В инициативе также содержится призыв продвигать создание зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона и снижать нетарифные барьеры. Кроме того, участники делового саммита предложили АТЭС подтвердить приверженность формированию свободной, недискриминационной и предсказуемой торговой среды.
«Шэньчжэньскую инициативу» представят на рассмотрение лидеров экономик АТЭС в ходе саммита в китайском Шэньчжэне.
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.