Новая структура объединит специалистов Еврокомиссии, отвечающих за санкционную политику, борьбу с обходом ограничений и взаимодействие с третьими странами. Офис будет консультировать государства ЕС по применению санкций, обеспечивать обмен данными и проводить экономический и технический анализ для единообразного исполнения ограничительных мер.