Еврокомиссия учредила отдельный офис по санкциям ЕС
Еврокомиссия (ЕК) объявила о создании отдельного офиса ЕС по санкциям (EU Sanctions Office), который будет заниматься разработкой, применением и контролем соблюдения ограничительных мер. Приоритетными направлениями его работы станут Россия и Белоруссия, следует из сообщения ЕК.
Новая структура объединит специалистов Еврокомиссии, отвечающих за санкционную политику, борьбу с обходом ограничений и взаимодействие с третьими странами. Офис будет консультировать государства ЕС по применению санкций, обеспечивать обмен данными и проводить экономический и технический анализ для единообразного исполнения ограничительных мер.
Помимо России и Белоруссии, подразделение займется санкциями против Ирана, КНДР и Сирии, а также мерами в отношении организованной преступности и гибридных угроз.
Офис войдет в генеральный секретариат ЕК и будет работать под политическим руководством еврокомиссара по финансовым услугам Марии Луиш Альбукерке. Организационные изменения вступят в силу 16 января 2027 г.
6 ноября представитель ЕК Шивон Макгарри сообщила о создании первого постоянного офиса по координации санкций. Она подтвердила продолжение подготовки 22-го пакета ограничений против России, не уточнив сроков его представления.
16 ноября Евросоюз ввел санкции против 49 российских банков, страховой компании «Баланс страхование» и оператора электронных платежей ЮMoney. Под ограничения попали в том числе «Юнистрим», «СПБ банк» и Гута-банк.