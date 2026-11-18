«Сбер» запустил оплату частями для онлайн-покупок через СБП
«Сбер» запустил оплату онлайн-покупок частями – на срок шесть, 12 или 24 месяца. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.
Функция доступна при оплате онлайн через СБП на сумму от 5000 до 50 000 руб. Таким образом можно оплатить заказы на маркетплейсах, бытовую технику и электронику, авиа- и железнодорожные билеты. Кроме того, сервис подходит для оплаты услуг ЖКХ, онлайн-курсов и занятий в детских кружках.
Пока оплатой частями можно воспользоваться в приложении «Сбербанк онлайн» на Android. Поддержку iOS планируется добавить позже. Перед оплатой покупки частями пользователю нужно ознакомиться с индивидуальными условиями и подтвердить оформление.
4 сентября 2025 г. Сбербанк запустил оплату покупок частями для индивидуальных предпринимателей (ИП). Сумма покупки должна быть от 1000 до 150 000 руб. Первый платеж списывается сразу, остальные – автоматически по выбранному графику в зависимости от общего срока рассрочки (два, четыре, шесть или 12 месяцев). Например, при двухмесячном сроке платежи списываются раз в две недели, при более длительных – раз в месяц.