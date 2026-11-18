4 сентября 2025 г. Сбербанк запустил оплату покупок частями для индивидуальных предпринимателей (ИП). Сумма покупки должна быть от 1000 до 150 000 руб. Первый платеж списывается сразу, остальные – автоматически по выбранному графику в зависимости от общего срока рассрочки (два, четыре, шесть или 12 месяцев). Например, при двухмесячном сроке платежи списываются раз в две недели, при более длительных – раз в месяц.