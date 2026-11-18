15 ноября на фоне протестов во Франции ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения продлятся до 27 ноября включительно и распространяются на всю территорию страны. Запрет не распространяется на специалистов, имеющих необходимые лицензии и разрешения, а также на государственные органы.