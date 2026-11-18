Сотрудники полиции Франции вышли на митинг возле здания МВД в Париже
Десятки французских полицейских вышли на демонстрацию перед зданием министерства внутренних дел страны в Париже. Об этом сообщило агентство Franceinfo со ссылкой на профсоюз. Протестующие требуют улучшения условий труда.
Полицейские провели демонстрацию на площади Бово перед зданием МВД, они держали в руках флаг профсоюза «Альянс». Сотрудники правоохранительных органов требовали повышения заработной платы и пересмотра размера премий.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес предложил повысить надбавку сотрудникам правоохранительных органов на 33%, однако профсоюз потребовал ее повышения на 35% из-за актов насилия, которым подверглись полицейские во время протестов, а также из-за выборов в профсоюз, которые планируется провести в декабре.
17 ноября в акциях протеста во Франции с требованием повысить зарплаты работникам государственного сектора приняли участие 146 000 человек. Изначально ожидалось, что в демонстрациях будут участвовать 360 000 человек.
15 ноября на фоне протестов во Франции ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения продлятся до 27 ноября включительно и распространяются на всю территорию страны. Запрет не распространяется на специалистов, имеющих необходимые лицензии и разрешения, а также на государственные органы.