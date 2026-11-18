«Ведомости» писали накануне, что в январе – октябре 2026 г. в 16 городах-миллионниках, а также Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов в новостройках, их суммарная площадь составила 8,55 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели сократились на 12,5 и 13% соответственно.