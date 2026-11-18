Число сделок с новостройками в России может снизиться на 20%
Количество сделок с новостройками в России может снизиться на 20% в 2027 г. С такой оценкой выступил гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев.
В следующем году «переток на вторичку» продолжится. По оценкам Григорьева, во вторичке ожидается рост на 10%. «Это то, что придет [в этот сегмент]», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Цены на жилье в следующем году продолжат расти темпами, отражающими инфляцию, добавил глава «Циана», – в том числе из-за увеличения издержек девелоперов. Объем предложения может сократиться на 5% как на первичке, так и на вторичке.
«Ведомости» писали накануне, что в январе – октябре 2026 г. в 16 городах-миллионниках, а также Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов в новостройках, их суммарная площадь составила 8,55 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели сократились на 12,5 и 13% соответственно.