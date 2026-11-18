В середине мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила «Известиям», что первый пациент получил шесть введений экспериментальной вакцины от колоректального рака. 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. По его словам, в систему ОМС теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний, в частности, вакцина «Онкопепт».