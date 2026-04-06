Онковакцины включили в ОМС для лечения рака

Ведомости

Россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в систему обязательного медицинского страхования теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний. «Речь идет о препаратах, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью», – отметил Мишустин.

В перечень вошли лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, противоопухолевая терапия метастатического колоректального рака с использованием пептидной вакцины «Онкопепт», а также Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит совершенствовать систему оказания медицинской помощи и реализовывать задачи по укреплению здоровья населения.

О том, что вакцины от рака могут включить в ОМС уже в 2026 г., в Минздраве сообщали 11 марта. В документе уточнялось, что первый и второй этап введения персонализированной онковакцины будет происходить однократно, второй – двукратно, третий – пять раз.

Новости СМИ2
