Вакцины от рака могут включить в ОМС уже в 2026 году

В программу могут попасть противоопухолевая терапия и персонализированная пептидная вакцина «онкопепт». Кроме того, россиянам будет доступна клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов. В документе уточняется, что первый и второй этап введения онковакцины будет происходить однократно, второй – двукратно, третий – пять раз.