Главная / Общество /

Вакцины от рака могут включить в ОМС уже в 2026 году

Ведомости

В России расширят программу бесплатного оказания медицинской помощи, добавив в нее вакцины от рака. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава РФ. Изменения могут начать действовать уже в 2026 г.

«Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи <…> дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями», – отметили авторы инициативы в пояснительной записке к проекту.

В программу могут попасть противоопухолевая терапия и персонализированная пептидная вакцина «онкопепт». Кроме того, россиянам будет доступна клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов. В документе уточняется, что первый и второй этап введения онковакцины будет происходить однократно, второй – двукратно, третий – пять раз.

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал включение российских вакцин от рака в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). «Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день это также планируется включить в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – говорил он. Председатель кабмина подчеркнул, что для этого нужно планировать средства.

