Мишустин: вакцины от рака планируется включить в программу ОМС
Российские вакцины от рака планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день это также планируется включить в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, надо планировать средства», – сказал он.
3 февраля президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников говорил, что ученые работают над большим количеством прорывных разработок, среди которых есть и препараты против онкологических заболеваний, которые позволят лечиться без химиотерапии.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала 9 февраля, что российские врачи выбрали первых пациентов для тестирования вакцины против колоректального рака. На следующий день стало известно, что Минздрав выдал разрешение на применение мРНК вакцины для терапии меланомы.