Общество

В России начали создавать вакцину от колоректального рака

Ведомости

Российские врачи выбрали первых пациентов для тестирования вакцины против колоректального рака. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.

«Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин», – рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

Скворцова добавила, что вакцина может быть введена в эксплуатацию уже в I квартале 2026 г.

Глава РАН рассказал о российских разработках лечения рака без химиотерапии

Общество

По словам Скворцовой, новая технология основана на тщательном изучении генетического материала опухоли. С помощью уникального биоинформационного алгоритма специалисты выявляют специфические мутации. На основе этих данных создается индивидуальный набор коротких фрагментов белков. При введении пациенту эти пептиды обучают его иммунную систему распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников 3 февраля рассказал, что российские ученые работают над большим количеством прорывных разработок, среди которых в том числе есть препараты против онкологических заболеваний, которые позволят лечиться без химиотерапии.

