Глава РАН рассказал о российских разработках лечения рака без химиотерапии

8 декабря 2025 г. министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко заявил, что стоимость диагностики и лечения онкологических заболеваний в России значительно ниже, чем на Западе. Разница в стоимости может достигать пяти и более раз, особенно в сфере высокотехнологичных медицинских услуг, отметил он. По словам главы Минздрава, Россия может снижать затраты на лечение онкологических заболеваний за счет высокого качества отечественного оборудования и услуг.