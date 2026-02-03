Газета
Глава РАН рассказал о российских разработках лечения рака без химиотерапии

Ведомости

Российские ученые работают над большим количеством прорывных разработок, среди которых в том числе есть препараты против онкологических заболеваний, которые позволят лечиться без химиотерапии, сообщил «РИА Новости» президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии», – отметил он.

Красников также рассказал о препарате, разработанном в России для лечения болезни Бехтерева. По его словам, он создан на основе «уникального подхода», который позволяет создавать лекарства против аутоиммунных заболеваний. Такой прогресс, добавил глава РАН, позволяет наращивать продолжительность жизни, а также дает возможность людям вести активный образ жизни «в более возрастном периоде».

8 декабря 2025 г. министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко заявил, что стоимость диагностики и лечения онкологических заболеваний в России значительно ниже, чем на Западе. Разница в стоимости может достигать пяти и более раз, особенно в сфере высокотехнологичных медицинских услуг, отметил он. По словам главы Минздрава, Россия может снижать затраты на лечение онкологических заболеваний за счет высокого качества отечественного оборудования и услуг.

