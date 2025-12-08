Мурашко: стоимость лечения онкозаболеваний в РФ ниже, чем на Западе
Стоимость диагностики и лечения онкологических заболеваний в России значительно ниже, чем на Западе. Разница в стоимости может достигать пяти и более раз, особенно в сфере высокотехнологичных медицинских услуг. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе встречи с представителями дипломатических миссий арабских государств в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, передает «Интерфакс».
По его словам, Россия может снижать затраты на лечение онкологических заболеваний за счет высокого качества отечественного оборудования и услуг.
Мурашко также отметил, что плановая установка стента для аортокоронарного шунтирования или имплантация двухкамерного кардиостимулятора в России обходятся от полутора до трех раз дешевле, чем на Западе. Хирургическое лечение рака молочной железы, легкого или органов брюшной полости в России дешевле, чем в Германии, в 5–7 раз, а в сравнении с Южной Кореей – в 2–3 раза.
Кроме того, министр сообщил о росте числа иностранных пациентов, обращающихся за онкологической помощью в российские медицинские учреждения в 2025 г.
14 ноября «Ведомости» писали, что страховщики видят рост спроса на страхование на случай онкозаболеваний. Видят спрос и клиники. В группе «Медскан» (включая «Медскан Hadassah») за первые 10 месяцев 2025 г. выручка по онкологическим госпитализациям увеличилась на 40% год к году.