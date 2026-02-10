Газета
Минздрав разрешил применение для терапии меланомы мРНК вакцины

Ведомости

Минздрав выдал разрешение на применение мРНК вакцины для терапии меланомы, разработанной в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Речь идет об индивидуализированном биотехнологическом лекарственном препарате «Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы».

9 февраля сообщалось о разработке в России вакцины против колоректального рака. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что уже отобраны первые пациенты для проведения испытаний. По ее словам, внедрение препарата в эксплуатацию возможно в I квартале 2026 г.

Как отмечала Скворцова, технология основана на анализе генетического материала опухоли. С помощью биоинформационных алгоритмов специалисты выявляют специфические мутации, после чего формируется индивидуальный набор белковых фрагментов. При введении пациенту они позволяют иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

