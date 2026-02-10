Минздрав разрешил применение для терапии меланомы мРНК вакцины

9 февраля сообщалось о разработке в России вакцины против колоректального рака. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что уже отобраны первые пациенты для проведения испытаний. По ее словам, внедрение препарата в эксплуатацию возможно в I квартале 2026 г.