Ушаков: Путин и Трамп встретятся без больших делегаций
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне пройдет в ограниченном составе. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«То, что будет состав достаточно незначительный, это точно. Там не будет больших делегаций», – заявил Ушаков. Ранее он сообщил, что Путин и Трамп смогут пообщаться несколько раз в ходе саммита, который проходит 18–19 ноября.
18 ноября Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут полноценный разговор на саммите АТЭС независимо от формата встречи. Ранее он не исключал, что лидеры могут пообщаться «на ногах». По его словам, стороны намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп увидятся на торжественном приеме в Шэньчжэне. Мероприятие пройдет от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик АТЭС.
На 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Встреча должна начаться в 14:30 по местному времени. По словам Ушакова, стороны также прорабатывают совместное заявление по итогам переговоров.