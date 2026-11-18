18 ноября в Шэньчжэне Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Путин отметил, что торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд, а взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество, чему способствует безвизовый режим между РФ и КНР.