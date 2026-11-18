Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили тему урегулирования украинского кризиса на встрече в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Затрагивали», – сказал Песков, отвечая на вопрос агентства «РИА Новости».
18 ноября в Шэньчжэне Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Путин отметил, что торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд, а взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество, чему способствует безвизовый режим между РФ и КНР.
После лидеры государств продолжили переговоры в формате рабочего завтрака в узком составе. Ожидалось, что помимо украинского урегулирования стороны обсудят проблематику Корейского полуострова и стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На встрече с Путиным Си Цзиньпин также заявил, что КНР и РФ необходимо активизировать взаимодействие между законодательными органами и вооруженными силами, а также развивать межпартийные контакты.