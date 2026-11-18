Совет директоров компании по результатам девяти месяцев рекомендовал выплатить дивиденды в размере 87 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплаты предполагается направить 10,44 млрд руб. из чистой прибыли за три квартала и из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивидендная доходность составит около 12%. Дата отсечки – 8 января 2027 г.