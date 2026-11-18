Акции «Европлана» выросли на 8% после новостей о дивидендах
Цена акций лизинговой компании «Европлан» в моменте выросла больше, чем на 8%. Спрос на бумаги вырос после объявления рекомендаций совета директоров по дивидендам.
По состоянию на 10:43 мск акции торгуются по 723,1 руб. за штуку. Разница с закрытием предыдущего торгово дня составляет 7,1%. На максимуме бумаги «Европлана» стоили по 733 руб.
Совет директоров компании по результатам девяти месяцев рекомендовал выплатить дивиденды в размере 87 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплаты предполагается направить 10,44 млрд руб. из чистой прибыли за три квартала и из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивидендная доходность составит около 12%. Дата отсечки – 8 января 2027 г.
Чистая прибыль «Европлана» по РСБУ за за отчетный период выросла до 8,7 млрд руб. с 1 млрд руб., полученных за девять месяцев 2025 г. Выручка сократилась до 32,66 млрд руб. с 46,47 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании сократились на 60,31%, достигнув 36,37 млрд руб.