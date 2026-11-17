«Фосагро» выкупила 2,9 млн облигаций серии БО-02-01
ПАО «Фосагро» выкупило по оферте 9,6% выпуска облигаций серии БО-02-01 на сумму 2,92 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Было выкуплено с 2,92 млн бумаг по 100% от номинала. Объем выпуска составлял 30,37 млн облигаций. Эмитент дополнительно выплатил накопленный купонный доход владельцам биржевых облигаций, рассчитанный на дату приобретения.
«Эксперт РА» присвоил «Фосагро» рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом, как и АКРА. Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой.
За девять месяцев прибыль ПАО «Фосагро» по МСФО составила 31,3 млрд руб., что на 67% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка при этом выросла на 1% год к году – до 446,06 млрд руб. Валовая прибыль за три квартала составила 133,03 млрд руб., что на 27% меньше. Прибыль от операционной деятельности сократилась до 77,07 млрд руб. (-33%).